Как похудеть за 7 дней

Что только не делают милые дамы для снижения веса и утонченной стройности: ограничивают себя в еде (а то и вовсе голодают), изнуряют тело физическими нагрузками, проходят курс невыносимого массажа… Этот список можно продолжать и продолжать.

Как бы то ни было, питание — первое, на что стоит обратить внимание при похудении. Любой шаг на пути к желаемому весу должен сопровождаться постоянным анализом того, что вы едите на протяжении дня. Мы решили облегчить эту задачу и подробно расписать рацион популярной недельной диеты.

Хитрость такого курса в том, что энергия, поступающая с едой, тут же тратится организмом на ее переваривание. При этом вы не испытываете изнуряющее чувство голода — количество съеденных продуктов контролируете самостоятельно. Естественно, переедать не стоит: вставайте из-за стола с легким чувством голода, которое обычно исчезает через несколько минут.

Рацион для быстрого похудения



1 день — фруктовый

Можете есть любые фрукты, отдавая предпочтение бананам или арбузу.

2 день — овощной

Употребляйте любые овощи в сыром, вареном или тушеном виде. Один из приемов пищи можете заменить картофелем, запеченным с небольшим кусочком сливочного масла.

3 день — фруктово-овощной

Разрешается есть любые овощи и фрукты, кроме кукурузы и бобовых. Побалуйте себя полезным салатом с лимонным соком и специями.

4 день — бананы и йогурт

В течение дня можете съесть до 8 бананов и выпить до 8 стаканов молока, разбавьте рацион нежирным йогуртом.

5 день — курица и томаты

Запаситесь куриным филе или индюшатиной, а также помидорами. Вдоволь ешьте отварного мяса и свежих томатов, не забывая про правильное питье. Количество съеденных овощей должно равняться количеству выпитых стаканов воды.

6 день — курица и овощи

Сегодня употребляйте куриное нежирное мясо и овощи на свое усмотрение, исключая картофель и бобовые.

7 день — суп

Утром приготовьте суп, который вы будете есть в течение дня. На 3 литра воды возьмите 2 луковицы, 1 кабачок, 1 болгарский перец, 1 томат, зелень сельдерея. Все ингредиенты отварите и измельчите в блендере.

Помните о правильном питье во время диеты: некоторые напитки, считающиеся лишь на первый взгляд низкокалорийными, могут свести все усилия на нет.

Недельная диета — не только уверенный шаг на пути к стройности, но и хорошая разгрузка для желудка и печени. Если у вас нет противопоказаний к такому рациону, смело его тестируйте, а результатами делитесь с нами и друзьями!

Н Источник