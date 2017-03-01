Маска для волос — БОМБА! Проверь — убедишься!

Длинные густые волосы — покажите мне девушку, которая бы не мечтала об этом! Но толщина и густота волос у всех разная, существуют наследственные факторы, вредная среда обитания и так далее. Поэтому, когда одни девушки могут похвастать здоровым "конским хвостом", то другие, как ни стараются, ничего не могут сделать с теми "двумя волосками", что им достались. Обидно же!
Но выход есть! Маска для волос с ДИМЕКСИДОМ творит чудеса!
Препарат, повышающий кровоснабжение кожи на голове, питает корни волос с двойной силой. Не говоря уже об антибактериальном эффекте. Димексид ускоряет рост волос, ваша прическа становится просто шикарной!
Состав маски таков:
3 чайные ложки Димексида,
1 чайная ложка витамина А в масле,
1 чайная ложка витамина Е в масле,
1 чайная ложка витамина Д в масле,
1 чайная ложка витамина В6 или В12 в ампулах,
1 чайная ложка касторового масла,
1 чайная ложка репейного масла,
сок половинки лимона.
Эту смесь нужно нанести на кожу головы по проборам, затем накрыть голову фольгой или пищевой пленкой и замотать полотенцем. В таком виде нужно ходит 30−60 минут, затем тщательно промыть волосы. Во время процедуры может наблюдаться пощипывание кожи головы — это нормально и говорит о том, что ингредиенты маски проникают в кожу.
Витамин А стимулирует рост волос, защищает их от вредных воздействий, устраняет сухость и ломкость.
Витамин Е предотвращает выпадение, защищает их от свободных радикалов и стимулирует рост.
Витамин Д укрепляет иммунитет, останавливает выпадение и стимулирует рост волос.
Витамины В6 и В12 предотвращают появление перхоти, улучшают состояние сосудов кожи головы.
Касторовое и репейное масла уже заслужили репутацию прекрасных средств, которые оказывают благотворное влияние на волосы: питают их, укрепляют и стимулируют рост.
По рекомендации косметолога необходимо делать эту маску 2 раза в неделю чтобы ускорить рост волос на 3−8 см в месяц.
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Н Источник