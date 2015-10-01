МЕДОВАЯ ВОДА ИЗГОНИТ ПАРАЗИТОВ , ПОМОЖЕТ ПОХУДЕТЬ И МНОГО ДРУГОЕ !

Одну чайную ложку мёда развести в стакане сырой воды.



Получаем 30% раствор мёда, который по составу идентичен плазме крови. Мёд в



сырой воде формирует кластерные связи (структурирует ее). Это повышает её



целебные свойства. Медовая вода усваивается организмом быстро и полностью.







Эффект медовой воды:



Нормализуется пищеварение . Улучшается работа всех звеньев ЖКТ.



Повышается иммунитет. Проходят хронические насморки,



бронхиты, разжижается и выходит слизь из легких (естественным путем – через



кишечник).

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Все виды паразитов в ЖКТ не любят желтый цвет. Если их



облучать лучами жёлтого цвета, они перестают размножаться.







Перевариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые



массы. Происходит санация кишечника. Место локализации каловых камней находится



в области талии. Поэтому первое время приема медовой воды отмечаются случаи



увеличения объема талии. Но это не должно вас пугать. Объяснение простое:



каловые камни набухли, стали мягкими и начинают выходить из организма.



Происходит чистка всего организма на клеточном уровне.



Повышается антибактериальный, противовирусный и противогрибковый эффект.



Нормализуется работа толстой кишки. Это хорошее средство для



восстановления микрофлоры кишечника и устранения дисбактериоза.







Проходит энурез . Мёд гигроскопичен , собирает воду ,



поэтому почки и мочевой пузырь ночью разгружаются и отдыхают.







Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить



утром натощак. Стакан медовой воды нужно выпить залпом. Это очень важно.



Сфинктер желудка сразу же откроется, и жидкость попадает в кишечник , после



чего впитывается в кровь.

Медовой водой протирают лицо . Она питает кожу , делает ее



мягкой , бархатистой и нежной . Это натуральная косметика . Самая древняя и



самая современная одновременно .







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Обнаружено , что смесь мёда и корицы излечивает большинство



заболеваний. Древняя медицина использовала мед столетиями. Современные ученые



также признают мёд в качестве очень эффективного средства для лечения всех



видов заболеваний , причем без каких-либо осложнений . Современная наука



говорит , что хотя мёд и сладкий , прием его в определенной дозе в качестве



лекарства не приносит вреда диабетикам .

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Канадский журнал “Еженедельник Мировых Новостей” от 17



января 1995 г. опубликовал перечень болезней , для лечения которых , по



утверждению западных ученых , может быть использована смесь мёда и корицы.







ПРИМЕЧАНИЕ : Мёд должен быть НАТУРАЛЬНЫЙ СЫРОЙ и НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ.

Если на этикетке сказано :



ЧИСТЫЙ (PURE) – это скорее всего пастеризованный. Лучше всего покупать только



мёд , на этикетке которого написано :



СЫРОЙ (RAW) или НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ.



Разница в том , что пастеризация мёда нейтрализует в нем все ферменты.



Снижение веса :



Ежедневно утром за полчаса до завтрака на голодный желудок и



на ночь перед сном, пить смесь мёда с корицей (пудрой), предварительно



заваренной в чашке кипятка. Если принимать смесь регулярно , это снизит вес



даже самого толстого Человека . Также регулярный прием этой смеси не позволяет



жиру аккумулироваться .



Похудение:



Смесь готовится вечером перед сном .



1. 1 часть корицы на 2 части сырого мёда. ½ ч.л. корицы на



1 ч.л. мёда рекомендуется , хотя можно использовать большее или меньшее



количество , сохраняя пропорцию 1:2 . Так что , например : 1 ч.л. корицы на 2



ч.л. мёда



2. Вскипятить 1 чашку воды.

3. Залить корицу и накрыть на ½ часа, чтоб настоялась.

4. Добавить мёд, когда смесь остынет. Высокая температура

разрушает ферменты и другие полезные свойства сырого мёда !!!

5. Пить ½ часть смеси прямо перед сном. Другую половинунакрыть крышкой и поставить в холодильник.

6. Утром выпить оставшуюся половину из х-ка, не разогревать! пить только в охлажденном виде или комнатной температуры.



Не добавляйте ничего к этому рецепту. Ни лимон , ни уксус .



Нет необходимости пить смесь чаще. Она только действует на голодный желудок и



особенно на ночь.







Это помогает почти всем. Объем талии уменьшается до



уменьшения веса. Эта программа приводит к значительному уменьшению объёма талии…



но достигнув определенного похудения , Ты уже не сможешь худеть дальше . Это



происходит потому , что корица с мёдом производит очистительный эффект на



пищеварительный тракт и уничтожает паразитов и другие грибки и бактерии,



которые замедляют пищеварение… причиняя образование токсических отложений



(понижает “рН” – щелочную реакцию крови).



Как только это все очищено, скорее всего Твоё похудение приостановится.



Другие побочные реакции от чистки могут появиться из-за



выделения токсинов … Если это случится , уменьшите количество приема смеси или сделайте перерыв.



Болезни сердца :



Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема



пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина в артериях и



спасает Человека от инфаркта. Даже те , у которых уже был инфаркт, могут



уменьшить риск повторного инфаркта.



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Регулярное употребление мёда с корицей улучшает дыхание и



укрепляет мышцу сердца. В некоторых домах престарелых Америки и Канады,



регулярный прием смеси мёда и корицы пациентами , заметно улучшил состояния их ,подвергшихся возрастным изменениям , вен и артерий.



Слабость :



Недавние исследования показали, что содержание сахара в мёде



скорее полезно, чем вредно для поддержания сил. У пожилых людей , принимающих мёд и корицу в равных пропорциях , улучшается концентрация внимания и подвижность.



Доктор Милтон, который проводил исследования, говорит, что



ежедневный прием пол-столовой ложки мёда с добавлением корицы в стакане воды ,после с утра натощак и после полудня , примерно в 15 : 00 , когда жизненные функции организма начинают снижаться , повышает жизненные функции в течение нескольких недель.



Артрит :

Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером,

принимать 1 чашку теплой воды с 2 ложками мёда и 1 маленькой ч.л. корицы.

Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.



В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским

Университетом , установлено , что когда доктора назначали своим пациентам смесь 1 ст.л. мёда и ½ ч.л. корицы перед завтраком , через неделю у 73 пациентов из 200 полностью прошла боль , а в течение месяца большинство пациентов , которые не могли ходить или передвигаться из-за артрита , смогли ходить , не ощущая боли .



Холестерин :



2 стол. ложки мёда и 3 ч.л. корицы, смешанные с 2 стаканами

теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов.



Как и для страдающих артритом, прием смеси 3 раза в день приводит в норму



холестерин даже у хронических больных. В том же журнале упомянуто , что люди , ежедневно принимающие с пищей мёд в чистом виде , также меньше жалуются на холестерин .



Иммунитет :

Ежедневный прием мёда и корицы укрепляет защитные функции



организма и защищает от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили , что мёд



содержит множество различных витаминов и железо. Постоянный прием мёда



усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и



вирусными заболеваниями.



Воспаление мочевого пузыря :

Принимать 2 стол. ложки корицы и 1 ч. ложку мёда,

размешанные в стакане слегка теплой воды. Это убивает микробов в мочевом

пузыре.



Выпадение волос :

При выпадении волос или облысении можно смазывать корни

волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки мёда, 1 ч.

ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был заметен эффект.



Кожные инфекции :

Смесь мёда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи излечивает экзему , грибок и все другие виды кожных инфекций.



Прыщи :

Паста из 3 ст. ложки мёда и 1 чайной ложки корицы. Смазывать прыщи перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщи

исчезнут полностью.



Укусы насекомых :

Смесь 1 части мёда на 2 части теплой воды с добавлением

маленькой ч.л. корицы медленно втирать в зудящую часть тела . Замечено , что

боль уменьшается через 1-2 минуты.



Несварение желудка :

Пудра корицы посыпанная на 2 ст.л. мёда, принимаемая перед едой , снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу .



Расстройство желудка :

Мёд с корицей снимает боль в желудке , а также залечивает язвы .



Газ :

Согласно исследованиям в Индии и Японии, выявлено, что мёд с

корицей уменьшает вздутие желудка.



Зубная боль :

Смесь 1 часть корицы и 5 частей мёда наложить на больной зуб

. Можно делать 3 раза в день , пока боль не пройдет.



Запах изо рта :

Жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло

горячим раствором мёда с корицей , чтоб сохранить приятный запах во рту на

целый день . Но лучше перед этим провести чистку кишечника .



Потеря слуха :

Ежедневно утром и вечером принимать мёд и корицу в равных пропорциях.



Простуда :

Страдающие от простуд должны принимать 1 ст.л. теплого мёда

с ¼ ч.л. корицы 3 раза в день. Вылечивает почти любой хронический кашель ,

простуду и освобождает носовые проходы .



Грипп :

Испанский ученый доказал , что мёд содержит натуральный

элемент , который убивает бактерии гриппа и спасает Человека от заболевания .



Рак :

Недавние исследования в Японии и Австралии выявили, что рак

желудка и костей может быть успешно вылечен . Пациенты с такого рода опухолями должны принимать ежедневно 1 ст. ложку мёда с 1 ч. ложкой корицы в течение месяца 3 раза в день.



Долгожительство :

Чай с мёдом и корицей , принимаемый регулярно , задерживает

наступление старости .



1 л. корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная +



4 л. мёда. Пить ¼ чашки 3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей и мягкой и



задерживает старение.

http://vk.com/wall-74937324_13466