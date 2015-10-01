МЕДОВАЯ ВОДА ИЗГОНИТ ПАРАЗИТОВ , ПОМОЖЕТ ПОХУДЕТЬ И МНОГО ДРУГОЕ !


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Одну чайную ложку мёда развести в стакане сырой воды.

Получаем 30% раствор мёда, который по составу идентичен плазме крови. Мёд в

сырой воде формирует кластерные связи (структурирует ее). Это повышает её

целебные свойства. Медовая вода усваивается организмом быстро и полностью.



Эффект медовой воды:

Нормализуется пищеварение . Улучшается работа всех звеньев  ЖКТ.

Повышается иммунитет. Проходят хронические насморки,

бронхиты, разжижается и выходит слизь из легких (естественным путем – через

кишечник).
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Все виды паразитов в ЖКТ не любят желтый цвет. Если их

облучать лучами жёлтого цвета, они перестают размножаться.



Перевариваются завалы в кишечнике, растворяются каловые

массы. Происходит санация кишечника. Место локализации каловых камней находится

в области талии. Поэтому первое время приема медовой воды отмечаются случаи

увеличения объема талии. Но это не должно вас пугать. Объяснение простое:

каловые камни набухли, стали мягкими и начинают выходить из организма.

Происходит чистка всего организма на клеточном уровне.

Повышается антибактериальный, противовирусный и противогрибковый эффект.

Нормализуется работа толстой кишки. Это хорошее средство для

восстановления микрофлоры кишечника и устранения дисбактериоза.



Проходит энурез . Мёд гигроскопичен , собирает воду ,

поэтому почки и мочевой пузырь ночью разгружаются и отдыхают.



Медовую воду в лечебно-профилактических целях нужно пить

утром натощак. Стакан медовой воды нужно выпить залпом. Это очень важно.

Сфинктер желудка сразу же откроется, и жидкость попадает в кишечник , после

чего впитывается в кровь.

Медовой водой протирают лицо . Она питает кожу , делает ее

мягкой , бархатистой и нежной . Это натуральная косметика . Самая древняя и

самая современная одновременно .



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Обнаружено , что смесь мёда и корицы излечивает большинство

заболеваний. Древняя медицина использовала мед столетиями. Современные ученые

также признают мёд в качестве очень эффективного средства для лечения всех

видов заболеваний , причем без каких-либо осложнений . Современная наука

говорит , что хотя мёд и сладкий , прием его в определенной дозе в качестве

лекарства не приносит вреда диабетикам .
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Канадский журнал “Еженедельник Мировых Новостей” от 17

января 1995 г. опубликовал перечень болезней , для лечения которых , по

утверждению западных ученых , может быть использована смесь мёда и корицы.



ПРИМЕЧАНИЕ : Мёд должен быть НАТУРАЛЬНЫЙ СЫРОЙ и НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ.
Если на этикетке сказано : 

ЧИСТЫЙ (PURE) – это скорее всего пастеризованный. Лучше всего покупать только

мёд , на этикетке которого написано :

СЫРОЙ (RAW) или НЕПАСТЕРИЗОВАННЫЙ.

Разница в том , что пастеризация мёда нейтрализует в нем все ферменты.

Снижение веса :

Ежедневно утром за полчаса до завтрака на голодный желудок и

на ночь перед сном, пить смесь мёда с корицей (пудрой), предварительно

заваренной в чашке кипятка. Если принимать смесь регулярно , это снизит вес

даже самого толстого Человека . Также регулярный прием этой смеси не позволяет

жиру аккумулироваться .

Похудение:

Смесь готовится вечером перед сном .

1. 1 часть корицы на 2 части сырого мёда. ½ ч.л. корицы на

1 ч.л. мёда рекомендуется , хотя можно использовать большее или меньшее

количество , сохраняя пропорцию 1:2 . Так что , например : 1 ч.л. корицы на 2

ч.л. мёда

2. Вскипятить 1 чашку воды.
3. Залить корицу и накрыть на ½ часа, чтоб настоялась.
4. Добавить мёд, когда смесь остынет. Высокая температура
разрушает ферменты и другие полезные свойства сырого мёда !!!
5. Пить ½ часть смеси прямо перед сном. Другую половинунакрыть крышкой и поставить в холодильник.
6. Утром выпить оставшуюся половину из х-ка, не разогревать! пить только в охлажденном виде или комнатной температуры.

Не добавляйте ничего к этому рецепту. Ни лимон , ни уксус .

Нет необходимости пить смесь чаще. Она только действует на голодный желудок и

особенно на ночь.



Это помогает почти всем. Объем талии уменьшается до

уменьшения веса. Эта программа приводит к значительному уменьшению объёма талии…

но достигнув определенного похудения , Ты уже не сможешь худеть дальше . Это

происходит потому , что корица с мёдом производит очистительный эффект на

пищеварительный тракт и уничтожает паразитов и другие грибки и бактерии,

которые замедляют пищеварение… причиняя образование токсических отложений

(понижает “рН” – щелочную реакцию крови).

Как только это все очищено, скорее всего Твоё похудение приостановится.

Другие побочные реакции от чистки могут появиться из-за

выделения токсинов … Если это случится , уменьшите количество приема смеси или сделайте перерыв.

Болезни сердца :

Ежедневно ешьте на завтрак хлеб, намазанный вместо джема

пастой из меда и пудры корицы. Это снижает уровень холестерина в артериях и

спасает Человека от инфаркта. Даже те , у которых уже был инфаркт, могут

уменьшить риск повторного инфаркта.

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Регулярное употребление мёда с корицей улучшает дыхание и

укрепляет мышцу сердца. В некоторых домах престарелых Америки и Канады,

регулярный прием смеси мёда и корицы пациентами , заметно улучшил состояния их ,подвергшихся возрастным изменениям , вен и артерий.

Слабость :

Недавние исследования показали, что содержание сахара в мёде

скорее полезно, чем вредно для поддержания сил. У пожилых людей , принимающих мёд и корицу в равных пропорциях , улучшается концентрация внимания и подвижность.

Доктор Милтон, который проводил исследования, говорит, что

ежедневный прием пол-столовой ложки мёда с добавлением корицы в стакане воды ,после с утра натощак и после полудня , примерно в 15 : 00 , когда жизненные функции организма начинают снижаться , повышает жизненные функции в течение нескольких недель.

Артрит :
Страдающие артритом могут ежедневно, утром и вечером,
принимать 1 чашку теплой воды с 2 ложками мёда и 1 маленькой ч.л. корицы.
Регулярный прием вылечивает даже хронический артрит.

В недавних исследованиях руководимых Копенгагенским
Университетом , установлено , что когда доктора назначали своим пациентам смесь 1 ст.л. мёда и ½ ч.л. корицы перед завтраком , через неделю у 73 пациентов из 200 полностью прошла боль , а в течение месяца большинство пациентов , которые не могли ходить или передвигаться из-за артрита , смогли ходить , не ощущая боли .

Холестерин :

2 стол. ложки мёда и 3 ч.л. корицы, смешанные с 2 стаканами
теплой воды, уменьшают уровень холестерина в крови на 10% в течение 2-х часов.

Как и для страдающих артритом, прием смеси 3 раза в день приводит в норму

холестерин даже у хронических больных. В том же журнале упомянуто , что люди , ежедневно принимающие с пищей мёд в чистом виде , также меньше жалуются на холестерин .

Иммунитет :
Ежедневный прием мёда и корицы укрепляет защитные функции

организма и защищает от бактерий и вирусов. Ученые обнаружили , что мёд

содержит множество различных витаминов и железо. Постоянный прием мёда

усиливает способность белых кровяных шариков сражаться с бактериальными и

вирусными заболеваниями.

Воспаление мочевого пузыря :
Принимать 2 стол. ложки корицы и 1 ч. ложку мёда,
размешанные в стакане слегка теплой воды. Это убивает микробов в мочевом
пузыре.

Выпадение волос :
При выпадении волос или облысении можно смазывать корни
волос пастой из смеси разогретого оливкового масла, 1 ст. ложки мёда, 1 ч.
ложки корицы перед мытьем головы на 15 мин. Затем промыть волосы слегка теплой водой. Даже 5 мин. достаточно, чтобы был заметен эффект.

Кожные инфекции :
Смесь мёда и корицы (в равных количествах), нанесенная на пораженные части кожи излечивает экзему , грибок и все другие виды кожных инфекций.

Прыщи :
Паста из 3 ст. ложки мёда и 1 чайной ложки корицы. Смазывать  прыщи перед сном и смывать следующим утром теплой водой. За 2 недели прыщи
исчезнут полностью.

Укусы насекомых :
Смесь 1 части мёда на 2 части теплой воды с добавлением
маленькой ч.л. корицы медленно втирать в зудящую часть тела . Замечено , что
боль уменьшается через 1-2 минуты.

Несварение желудка :
Пудра корицы посыпанная на 2 ст.л. мёда, принимаемая перед едой , снижает кислотность и помогает переваривать самую тяжелую пищу .

Расстройство желудка :
Мёд с корицей снимает боль в желудке , а также залечивает язвы .

Газ :
Согласно исследованиям в Индии и Японии, выявлено, что мёд с
корицей уменьшает вздутие желудка.

Зубная боль :
Смесь 1 часть корицы и 5 частей мёда наложить на больной зуб
. Можно делать 3 раза в день , пока боль не пройдет.

Запах изо рта :
Жители Южной Америки первым делом с утра полощут горло
горячим раствором мёда с корицей , чтоб сохранить приятный запах во рту на
целый день . Но лучше перед этим провести чистку кишечника .

Потеря слуха :
Ежедневно утром и вечером принимать мёд и корицу в равных пропорциях.

Простуда :
Страдающие от простуд должны принимать 1 ст.л. теплого мёда
с ¼ ч.л. корицы 3 раза в день. Вылечивает почти любой хронический кашель ,
простуду и освобождает носовые проходы .

Грипп :
Испанский ученый доказал , что мёд содержит натуральный
элемент , который убивает бактерии гриппа и спасает Человека от заболевания .

Рак :
Недавние исследования в Японии и Австралии выявили, что рак
желудка и костей может быть успешно вылечен . Пациенты с такого рода опухолями должны принимать ежедневно 1 ст. ложку мёда с 1 ч. ложкой корицы в течение месяца 3 раза в день.

Долгожительство :
Чай с мёдом и корицей , принимаемый регулярно , задерживает
наступление старости .

1 л. корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и охлажденная +

4 л. мёда. Пить ¼ чашки 3-4 раза в день. Сохраняет кожу свежей и мягкой и

задерживает старение.

http://vk.com/wall-74937324_13466

 
 
 