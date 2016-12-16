Самый действенный крем от морщин. Через неделю вы себя не узнаете!

Все женщины хотят быть красивыми вне зависимости от возраста. В погоне за красотой и молодостью, женщины тратят непомерные денежные средства на покупку дорогих кремов, масок, тоников и других средств по уходу за кожей. Но часто, самым действенным и лучшим средством может стать крем, который может приготовить каждый у себя на кухне.

Первый результат увидите всего через 3 дня! Рецепт несложный и действительно волшебный.

Ингредиенты:



половина свежего желтка

2 ч. ложки миндального масла (можно заменить оливковым)

1 ч. ложка морской пищевой соли

2 ч. ложки отвара ромашки (1 ст. ложка сухой травы на 200 мл воды, кипятить 15-20 мин.)

0.5 ч. ложки настоящего меда

2 ч. ложки косметического вазелина (продается в аптеке)

Приготовление:



Смешать тщательно все ложечкой до однородной массы. И так несколько раз, чтобы была однородная консистенция. Хранить в холодильнике.

Легкими массажными движениями нанести на кожу. Через минут 30 снять остатки ватным тампоном, смоченным в минеральной воде.

Тому, кто с уважением относится к своей коже, крем должен очень понравится!

На заметку: впитывается долго, больше часа, поэтому им нужно пользоваться за 2 часа до сна.

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