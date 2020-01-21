ХУДЕТЬ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ? ГИМНАСТИКА ВОРОБЬЕВА НА 6 МИНУТ!

Ну может быть — это громко сказано, ничего не делая, но на самом деле, эта гимнастика, может помочь вам, держать себя в форме и даже похудеть, если вы действительно будете ее выполнять. При этом она не требует много времени, и большого пространства. Для ее выполнения подойдет ваша рабочая зона кабинета, компьютерного стола, небольшого рабочего места.

Особенно она хороша, для офисных работников, которые целый день проводят в офисе и ограничены в движениях так сказать. А сейчас, в век всеобщей компьютеризации, так и подавно необходима всем, чтобы получать хоть какую то физическую нагрузку. Гимнастика была разработана, в 80 -е годы и была очень популярна в советское время, и даже дважды получила золотую медаль ВДНХ СССР. Если вы будете действительно выполнять упражнения, каждый час, то потратите около 15 % съеденных калорий, плюс польза для всего организма очень большая, так как, каждый час, вы будете приводить в движение все тело, временно отключаться от рабочего процесса, что позволить дать мозгам отдохнуть и в дальнейшем более эффективно работать.

Всего 6 минут, каждый час, а результаты вы заметите уже через три дня. Подтянуться мышцы всего тела, начнет немного уменьшаться вес. Хотя первые три дня, могут быть самыми тяжелыми, так как придется делать усилие над собой, чтобы делать эту гимнастику каждый час.

Смысл и упражнения гимнастики Воробьева

Для того чтобы делать эти простые упражнения, необходимо небольшое пространство, к примеру, рабочее место. Можно проводить их стоя или сидя, каждое упражнение должно выполняться по 40 раз. Особое внимание обратите на последнее условие, это основа данного вида гимнастики.

Итак, сами упражнения.

Упражнения скрытой гимнастики Воробьева.

Ступни ног полностью касаются земли. Поднимайте и опускайте пятки без отрыва носочков от пола— 40 раз. Спина прямая, ноги сведены вместе. Теперь подымайте и опускайте носки без отрыва пяток— 40 раз. Упражнение, которое можно делать в любом положении: сидя, стоя и даже на ходу — сжимайте и разжимайте мышцы ягодиц — 40 раз. Медленно втягивайте стенку живота на выдохе, на вдохе возвращайте в исходное положение — 15 раз. Отличная тренировка мышц живота. Тренируйте мышцы спины стоя или сидя. При прямой спине сдвигайте лопатки к позвоночнику — 40 раз, следите, чтобы плечи не двигались! Чтобы дать отдыхспине и размять пальцы рук сделайте следующее упражнение. Руки разведите в разные стороны на уровне плеч. Следите за осанкой. Сжимайте и разжимайте кулаки 40 р. Ритмичные повороты головы влево и вправо — 40 раз. Это упражнение улучшит контур лица и сократит риск появления второго подбородка. Вытягивание подбородка вперёд — 40 раз.

У этой гимнастики, вообще нет противопоказаний. Очень часто, это может быть единственным способом, чтобы хоть как то, поддерживать свое здоровье.

Обязательно попробуйте эту гимнастику и вы удивитесь, на сколь она действенная.

Ольга Шаржанова